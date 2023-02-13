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Haberler Spor Göz-Göz’den iki TIR daha

Göz-Göz’den iki TIR daha

13.2.2023

Göz-Göz’den iki TIR daha
MEYDANA gelen depremlerden sonra bütün Türkiye gibi Göztepe Spor Kulübü ve taraftarları da seferber oldu. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, depremzedelere 5 otobüs yardım malzemesinin yanı sıra toplam 17 tır malzeme desteği yolladı. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza desteklerini sürdüren ve Gürsel Aksel Stadı'nı yardım merkezi haline getiren sarı-kırmızılıların 2 tırı daha bölgeye gönderdiği ifade edildi. Göztepeli taraftarlar ve gönüllü sivil vatandaşların malzemeler getirdiği noktaya gelen Göztepeli oyuncu Hüsamettin Yener, destek çağrısında bulunup, çalışanlara yardım etti.
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