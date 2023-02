Kucak açtılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan deprem felaketinin ardından bir hafta boyunca bölgede mağdur olan vatandaşlara yardım malzemeleri gönderen Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, İzmir'e getirilen depremzedelere de kucak açtı. Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım noktasında toplanan malzemeleri gece gündüz kamyon ve TIR'larla deprem bölgesine gönderen Göztepe'nin İzmir'deki ailelere de destek verdiği

kaydedildi. Şehrin çeşitli yerlerinde kurulan konteyner kentler ile belirlenen merkezlere yerleştirilen vatandaşlar için seferberlik ilan eden sarı-kırmızılı kurmayların statta toplanan malzemeleri İzmir'deki depremzedelere de ulaştırdığı ifade edildi. Yetkililerin de Göztepe Kulübü'nden artık İzmir'deki vatandaşlara yardım etmesini istediği ve sarı-kırmızılıların daha çok burada yaşayan depremzedelere destek vereceği açıklandı.

OYUNCAK TALEP ETTİLER

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'a gönül verenler tarafından kurulan iki dernek, depremzedelere destek olmak için çalışmalara devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana organize olup yardım kampanyası düzenleyen ve 12 kişilik bir grupla Kahramanmaraş'a giden Altay 1914 Taraftarlar Derneği, şimdi de İzmir'de depremzedelere kucak açtı. Siyah-beyazlı taraftarlar deprem bölgesinden İzmir'e gelen depremzedelere barınacakları evleri ve eşyaları teslim etmeye başladı. Altay taraftarları Buca'da 15, Naldöken'de 8, Çeşme'de ise 1 aileye yeni yuvalarını teslim etti. Altay Sosyal Dayanışma Derneği ise çocukların oyuncak ihtiyacına dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, "İzmir'deki çeşitli tesislere yerleştirilmek üzere depremzede vatandaşlarımız gelecektir. Gelenlerin içerisinde çok sayıda çocuk olduğu bilgisine ulaştık. İhtiyaçlarının büyük bir kısmı temasta olduğumuz STK ve kurumlar tarafından karşılanmaya başlandı. Ancak maalesef depremzede çocuklarımızı sevindirecek oyuncak eksiğimiz devam ediyor. Hediye paketleriyle hazırlanmış oyuncak, kitap ve etkinlik malzemeleri topluyoruz" ifadelerine yer verdi.

'1 BİLET 1 CAN' KAMPANYASI

ALTAY ve Samsunspor taraftar grupları geliri deprem bölgesine bağışlanmak üzere dijital bilet basılması için ortak çağrı yaptı. "1 bilet 1 can" diyen dost iki kulübün taraftarları, "Dijital bilet sisteminden e-bilet hazırlanması, her iki taraftara internet üzerinden satışa sunulması ve toplanan ücretin verilecek ortak kararla AFAD veya AHBAP'a depremzedeler için bağışlanması çağrısında bulunuyoruz. Zelzeleye maruz kalanlar için Altay ve Samsunspor el ele" mesajı verdi.

ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor, ilçeye gelen depremzede çocuklara spor yoluyla psikolojik destek sağlayacak. Deprem 10 ilde büyük yıkım ve can kaybına neden olurken, ilk günden depremzedelerin yardımına koşan Nazilli, kabusu yaşayan çocuklara duyarsız kalmadı. Nazilli Belediyespor Kulübü, Nazilli Belediyespor Spor Okulları ve NAZGEM (Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi) işbirliğinde ilçeye gelen depremzede çocuklara spor yoluyla psikolojik destek verilecek. Depremden etkilenen çocuklara, antrenör ve rehber öğretmen eşliğinde spor eğitimi verilerek bir nebze de olsa deprem unutturulmaya çalışılacak.

Depremin yaralarını sarmak ve spor yaparak depremi unutmaya çalıştırılacak çocukların bu durumu çabuk atlatmaları için imkanları seferber edeceklerini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Depremin ilk gününden itibaren Nazilli halkı olarak büyük bir yardım seferberliği başlattık, bu seferberlik devam da ediyor. Çocuklarımızın sporla terapi görmelerini sağlayacağız. Uzman antrenörlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz eşliğinde spor yaparak depremden etkilenen yavrularımızın o anları unutmalarını amaçlıyoruz" dedi.