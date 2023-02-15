Buca’da Dumlupınar gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırdığı açıkladı. Bucaspor 1928'den yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cüneyt Dumlupınar ve ekibine kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Sezonun ilk yarısı averajla lider kapatan ve bu süreçte yalnızca iki mağlubiyet alan İzmir ekibi, ikinci yarıda çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca bir galibiyet alırken, 2 mağlubiyet ve bir de beraberlik yaşamıştı. Liderlik koltuğunu kaptıran ve ikinci sıraya düşen Bucaspor 1928, lider Kocaelispor'un da 6 puan gerisine düştü.

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