Siyah forma ile gelin

TRABZONSPOR, yarın sahasında UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı maça odaklandı. Şenol Güneş Kopmleksi'nde saat 20.30'da başlayacak maç öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli bir çağrıda bulundu. Ağaoğlu, tüm Türkiye'yi birlik beraberlik içerisinde olmaya davet etti. Tüm takım taraftarlarını ve başkanlarını maça davet eden Ağaoğlu bir de rica da bulundu. Ağaoğlu, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle acımız büyük. O yüzden maça gelen herkesten rica ediyorum. Gelirken siyah renkte giyinin" dedi. Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört ile maça da siyah formayla çıkacak. Karşılaşma öncesi taraftarların da çeşitli organizasyonlar yapması bekleniyor.

HATIRA BİLETLERİ SATISA ÇIKTI

TRABZONSPOR'UN UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmanın hatıra biletleri satışa çıktı. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www.passo. com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor. Bordo-mavili yönetim bir çağrı yaparak tüm Türkiye'yi bu bilet kampanyasına davet etti.

ÇAGRI YAPTILAR

TRABZONSPORLU futbolcular, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya tüm takım taraftarlarını davet etti. Kulübün sosyal medya paylaşımında, Abdülkadir Ömür, Manolis Siopis, Stefano Denswil ve Umut Bozok, "Hangi takımdan olursan ol. Nerede olursan ol. Yanımızda ol. Yaralarımızı hep birlikte saralım." ifadeleriyle taraftarlara çağrı yaptı