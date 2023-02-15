Szumski’den anlamlı hareket

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından futbol dünyasının başlattığı forma satışı çığ gibi büyüyor. Futbolcu ya da taraftarların formalarını satması sonrasında elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağı kampanyaya Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu; Karşıyaka'dan Emre Gemici; Bucaspor 1928'den Berke Bıyık ve Kıvanç Küçükkarış; Altınordu'dan Ahmet İlhan Özek, Metehan Mimaroğlu, Şeref Özcan, Altay'dan ise Eren Erdoğan, Björkander, Naderi ve Paixao'nun ardından Denizlispor'dan Hakan Çinemre ve Samsunspor'dan kaleci Szumski de katıldı.

TÜM FORMALARI ALDI

Polonyalı futbolcu kampanyaya hem satışa sunulan tüm formaları alarak hem de kendi formasını satışa sunarak destek oldu. 30 yaşındaki eldivenin forması 4 bin 250 liraya satıldı. Sosyal medyadan açık artırma usulüne göre yapılan satışlar depremzedelere gönderiliyor.

BERKE ÖZBAY