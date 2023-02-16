Afet bölgesine koştular

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından, deprem bölgesine Aydın'dan birçok kişi gönüllü olarak yardıma giderken, futbol antrenörleri Ferhat Kılıç ve Gökhan Çetin de yeşil sahalardaki görevlerini bırakıp, deprem bölgesine koştu. AFAD gönüllüsü olarak önce depremin etkilediği Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine giden Aydın 1. Amatör Küme ekibi Didimgücü Gençlik'in antrenörleri Kılıç ve Çetin yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

Kılıç ve Çetin'in deprem bölgelerindeki hayat kurtarma mücadelesi, Aydın spor camiasında büyük takdir topladı.

"ÇOK ZOR BİR PSİKOLOJİ"

Gökhan Çetin ile gönüllü olarak deprem bölgesine gittiklerini dile getiren antrenör Ferhat Kılıç, deprem bölgesindeki gözlemlerini Yeni Asır'la paylaştı.

Depremin yaşandığı gün Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine gittiklerini belirten Kılıç, "Önce Bağlar ilçesine, ardından Adıyaman'a gittik. Burada durum çok daha vahim. Arama-kurtarma çalışmaları çok zorlu geçiyor. Enkaz altında cansız bedenlere rastlıyoruz. Kurtardıklarımıza seviniyoruz. Gerçekten çok zor bir psikoloji. Bizler elimizden geldiğince vatandaşlarımızı kurtarmaya devam edeceğiz. Gün, birlik, beraberlik, dayanışma ve yaraları birlikte sarma günüdür. Herkesi bu bölgelere destek olmaya davet ediyorum" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR