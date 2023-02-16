Duygusal bir gece

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda bugün sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile tarihinin en zorlu müsabakasına çıkacak. Tüm dünya Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sebebiyle tek yürek olurken bordo- mavililer bugünkü maçta bir nebze yaraları sarmak ve moral vermek için mücadele edecek. Bu maçın tüm hasılatı depremzedelere bağışlanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Mücadele TV8'den yayımlanacak. Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek. Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

SİYAH GİYECEKLER

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak. Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

PROTOKOL TRİBÜNÜ DE ÜCRETLİ

ŞENOL Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada protokol tribünün de karşılaşmayı izleyecek olanlar ücret ödeyecek. AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile protokol tribününe geleceklere bilet tanımlanacak. Basın mensupları da en az 100 lira ödeme karşılığında karşılaşmayı takip edecek. Bu arada Depremzedelere bağışları artırmak adına Basel mücadelesine özel hatıra bileti satışa sunuldu.