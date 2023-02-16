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Haberler Spor Fethiye’den yardım eli

Fethiye’den yardım eli

Acil ihtiyaç malzemeleri İskenderun’a gönderildi

16.2.2023

Fethiye’den yardım eli
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, depremin yaralarını sarabilmek için çalışmalarını başlattı. Başkan Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek deprem bölgesine gönderilmek üzere sağladıkları acil ihtiyaç malzemelerini dün İskenderun'a gönderdi. İhtiyaç malzemeleri Fethiyespor otobüsüyle Fethiye Kaymakamlığı yardım koordinasyon merkezine getirilip buradan deprem bölgesine ulaştırıldı. Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal deprem nedeniyle acılarının büyük olduğunu belirterek, "Altyapı U-17 takımımızın teknik sorumlusu Mehmet Oktay'ın annesi ve çok sayıda akrabasını Hatay'da depremde kaybetti. Spor camiasından da çok sayıda kayıplar vardı. Kulüp olarak kayıtsız kalamazdık" diye konuştu.
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