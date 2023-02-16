Fethiye’den yardım eli

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, depremin yaralarını sarabilmek için çalışmalarını başlattı. Başkan Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek deprem bölgesine gönderilmek üzere sağladıkları acil ihtiyaç malzemelerini dün İskenderun'a gönderdi. İhtiyaç malzemeleri Fethiyespor otobüsüyle Fethiye Kaymakamlığı yardım koordinasyon merkezine getirilip buradan deprem bölgesine ulaştırıldı. Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal deprem nedeniyle acılarının büyük olduğunu belirterek, "Altyapı U-17 takımımızın teknik sorumlusu Mehmet Oktay'ın annesi ve çok sayıda akrabasını Hatay'da depremde kaybetti. Spor camiasından da çok sayıda kayıplar vardı. Kulüp olarak kayıtsız kalamazdık" diye konuştu.

DİĞER