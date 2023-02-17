Bordo Mavililer içimizi ısıttı

U 1 0 EFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 yendi. 20. dakikada Burger'in pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kade'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti. 21'de Abdülkadir'in ara pasında soldan ceza alanına giren Eren Elmalı'nın şutunda top kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu önünde bulan Abdülkadir'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 30'da Gomez'in soldan ortasında savunmada Nuhu'nun müdahele edemediği topu Trezeguet dokundu ancak kaleci Hitz, gole izni vermedi. 65'te Gomez'in sağdan ortasında, Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz'den dönen topu Larsen, yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0. 75'te Trezeguet'in pasında sağ çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

KULÜPLER TEK YÜREK

KARŞILAŞMASI öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig Kulüpleri Başkanları Trabzon'a giderek birlik mesajı verdi. Büyükekşi, "Tüm dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Maç tüm Türkiye'nin maçı. Hiçbir takım gözetmeksizin bütün renkler hepsi Trabzonspor atacak" diye konuştu. Kulüpler Birliği Vakfı ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç ilk günden beri yaraları birlikte saracaklarını ifade ederek, "Bizlere ders olsun, inşallah futboldaki bu dayanışma ruhu güçlenerek devam eder" dedi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ise "Futbol ailesi olarak bu güzel resmi çok önemsiyorum" şeklinde konuştu. 10 Süper Lig başkanı ile 1. Lig Kulüpler Birliği Ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da tribündeki yerini aldı.