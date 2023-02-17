Duygulandıran koreografi

TEZAHÜRAT YAPILMADI

TARAFTARLAR müsabakanın 4'üncü dakikası 17'nci saniyesinde 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' tezahüratında bulundu. Tribünleri dolduran taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin il koduna karşılık gelen dakikalarda tezahüratlarda bulundu. Afetzedeleri tezahüratla anan taraftarlar, deprem bölgesinde yer alan illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda il adını söyleyerek "burada" dediler.

DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

AKYAZI'DA maç önü koreografisinde de deprem felaketine ilişkin mesaj hakimdi. Yaşanan deprem felaketine ilişkin birçok mesaj, maç önü koreografisinde yer buldu. Bu felakete kayıtsız kalmayan ülkelerin bayraklarının yer aldığı baretle bir arama kurtarma personelinin kucağında bir bebek resmedilirken enkaz görüntüsünün altından çıkan güçlü bir elin Türk bayrağını tutuşu da görselleştirildi. Koreografinin arkasında ise, "Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız" mesajına yer verildi. Türk bayrağıyla 'Milletimizin başı sağ olsun' mesajı da tribünlerde yer alırken birçok farklı takımın bayrakları da hep birlikte olduğumuz bu günde dalgalandı.