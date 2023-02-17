  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Duygulandıran koreografi

Duygulandıran koreografi

17.2.2023

Duygulandıran koreografi

TEZAHÜRAT YAPILMADI
TARAFTARLAR müsabakanın 4'üncü dakikası 17'nci saniyesinde 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' tezahüratında bulundu. Tribünleri dolduran taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin il koduna karşılık gelen dakikalarda tezahüratlarda bulundu. Afetzedeleri tezahüratla anan taraftarlar, deprem bölgesinde yer alan illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda il adını söyleyerek "burada" dediler.

DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ
AKYAZI'DA maç önü koreografisinde de deprem felaketine ilişkin mesaj hakimdi. Yaşanan deprem felaketine ilişkin birçok mesaj, maç önü koreografisinde yer buldu. Bu felakete kayıtsız kalmayan ülkelerin bayraklarının yer aldığı baretle bir arama kurtarma personelinin kucağında bir bebek resmedilirken enkaz görüntüsünün altından çıkan güçlü bir elin Türk bayrağını tutuşu da görselleştirildi. Koreografinin arkasında ise, "Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız" mesajına yer verildi. Türk bayrağıyla 'Milletimizin başı sağ olsun' mesajı da tribünlerde yer alırken birçok farklı takımın bayrakları da hep birlikte olduğumuz bu günde dalgalandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA