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Haberler Spor Altınordu’da Sefa gündemde

Altınordu’da Sefa gündemde

Transfer döneminde kadrosunu Emirhan, Ali Özgün, Metehan, Selim ve Erdem ile güçlendiren İzmir ekibi, Ç.Rize’den eski oyuncusuyla da görüşme halinde

18.2.2023

Altınordu’da Sefa gündemde

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan ve ara transfer döneminde 5 takviye yapan Altınordu, yeni bir isme daha kanca attı. Ligde devre arasında kadrosunu Emirhan, Ali Özgün, Metehan Mimaroğlu, Selim Ay ve Erdem ile güçlendiren İzmir temsilcisinin son olarak eski oyuncusu Sefa Yılmaz'ı da gündemine aldığı kaydedildi.

GELMEYE SICAK BAKIYOR
İZMİR ekibinin, Çaykur Rizespor forması giyen gurbetçi sağ kanat oyuncusu ile bir süredir görüşme halinde olduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sefa'nın da Rize temsilcisinde umduğunu bulamadığı ve kırmızı-lacivertli takıma dönmek istediği belirtildi. Altınordu'da 2018- 2019'da 29 maçta 5 gol, 7 asist üreten 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ç.Rize'de 18 lig maçında rakip ağları 1 kez sarsma başarısı gösterdi. Wolfsburg'da yetişen futbolcu kariyerinde Duisburg, Kayseri, Trabzon, Alanya, G.Antep, Bolu, G.Birliği ve Sivas'da oynadı.

BERKE ÖZBAY

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