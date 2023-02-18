Ege’nin ezeli rakiplerinden anlamlı maçlar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri Ege'nin köklü ekiplerini de bir araya getirdi. İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka ile Aydın temsilcileri Söke ile Kuşadası ve Efeler 09 ile Nazilli Belediyespor depremzedelere destek için birleşti. Üniversiteli taraftarlar UNİKSK ve Göztepe UniForce'un çağrısına kulak veren Karşıyaka ve Göztepe, vicdanlarda oynanacak derbi için biletleri satışa çıkardı. İki takımın derbi oynanacakmış gibi hazırladığı biletler, 26 Şubat'a kadar satılacak. Tüm gelir depremin yaralarını sarabilmek için kullanılacak. "Tek tribün, tek yürek" sloganıyla yola çıkan Kaf-Kaf ve Göz-Göz, "Körfezin ayırdığını vicdan birleştirecek" açıklamasıyla tüm taraftarlarını desteğe davet etti.

YARIN SAHAYA ÇIKIYORLAR

Aydın ekipleri Sökespor ile Kuşadasıspor ve Efeler 09 FK ile Nazilli Belediyespor yarın depremzedeler için sahaya çıkıyor. 3. Lig ekibi Efeler 09 ve 2. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor Adnan Menderes Stadı'nda, Bölgesel Amatör Lig'den Sökespor ve 3. Lig'de mücadele eden Kuşadasıspor, Kuşadası Özer Türk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Her iki maç da saat 14.00'te başlayacak. Yardım maçlarından elde edilecek gelir, Kızılay ve AFAD'a bağışlanacak.