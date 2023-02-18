Futbola dönüş tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla tüm profesyonel ligler ertelenmişti. Dün federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbola dönüş tarihleri de resmen belli oldu. Açıklamaya göre Süper Lig'de erteleme maçları 25 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası 3 Mart 2023 Cuma günü başlayacak. Federasyon üç haftalık Süper Lig, yedi haftalık da 1. Lig programını açıkladı. Erteleme maçlarının tarihi ise şöyle: 25 Şubat Cumartesi: Fenerbahçe- Konyaspor (19.00), Giresun-Kayseri (19.00), 26 Şubat Pazar: Ümraniye-Adana Demir (16.00), Beşiktaş-Antalyaspor (19.00).

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