İzmir takımlarından Hatayspor’a başsağlığı mesajı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketinde birçok insan hayatını kaybetti. Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da spor camiasını derinden yaralayan bir ölüm gerçekleşti. Hatayspor'un oyuncusu Christian Atsu, depremde bulunduğu evin enkazında kaldı ve bugün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan bu olaya kayıtsız kalmayan İzmir kulüpleri; Göztepe, Altınordu, Menemen FK ve Bucaspor 1928'de sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdiler.