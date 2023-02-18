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Haberler Spor İzmir takımlarından Hatayspor’a başsağlığı mesajı

İzmir takımlarından Hatayspor’a başsağlığı mesajı

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen Hatay'da, Ganalı futbolcu Christian Atsu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan talihisiz olayda İzmir takımları, Hatayspor’a başsağlığı mesajları paylaştı.

İHA

18.02.2023, 12:15

İzmir takımlarından Hatayspor’a başsağlığı mesajı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketinde birçok insan hayatını kaybetti. Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da spor camiasını derinden yaralayan bir ölüm gerçekleşti. Hatayspor'un oyuncusu Christian Atsu, depremde bulunduğu evin enkazında kaldı ve bugün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan bu olaya kayıtsız kalmayan İzmir kulüpleri; Göztepe, Altınordu, Menemen FK ve Bucaspor 1928'de sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdiler.

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