Manisa FK iş bitirdi

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Manisa FK, kadrosuna iki takviye birden yaptı. Siyah-beyazlılar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından liglerinden çekilen Hatayspor ve Adanaspor'dan iki futbolcuyu renklerine bağladı. Manisa ekibi, Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'dan sol bek oyuncusu Kaan Kanak ve 1. Lig'de yer alan Adanaspor'dan orta saha Burak Çoban'la anlaşma sağladı. İki oyuncunun da sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği bildirildi. Ankaragücü'nde profesyonelliğe imza atan Kaan, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta Hatay temsilcisinin formasını terletirken, rakip fileleri bir kez sarstı.

BURAK 22 MAÇA ÇIKTI

Almanya'nın Stuttgart ekibinde futbola başlayan gurbetçi Burak ise Memmingen, Illertissen ve Ulm 1846'da görev yaptıktan sonra Türkiye'ye geldi. İlk olarak Turgutluspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Afyonspor ve Adanaspor'da oynadı. Burak bu sezon Adana ekibiyle 22 lig maçına çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı. Manisa FK, devre arasında böylelikle kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendirdi. Transfer dönemine G.Saray'danMetehan Baltacı ve Sakarya'dan Serkan Odabaşoğlu'nu renklerine katarak başlayan siyah-beyazlılar, iki önemli ismi daha kadrosuna kattı.