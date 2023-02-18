TFF, UEFA’dan ’Ukrayna modeli’ istedi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında ülkedeki tüm spor faaliyetleri durdurulurken, bu bölgelerde yer alan takımların birçoğu ligden çekildi. Avrupa'da transfer tahtası kapandığı için oyuncular da şu anda mecburen kulüplerinde kaldı. TFF ise yaptığı açıklamayla bu takımlardaki futbolcuların istedikleri kulübe gidebileceklerini ve özellikle yabancı oyuncuların artı 1 kontenjandan oynayacaklarını duyurdu.

GEÇEN YIL HAK TANIDI

Türkiye Futbol Federasyonu bu hamlesinin ardından bir hamle daha yaptı ve TFF'den bazı yetkililer, dün UEFA'nın Nyon'daki merkezini ziyaret etti. Yapılan görüşmede; hem ülkedeki transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması hem de depremden etkilenen ve ligden çekilen takımların oyuncularına Ukrayna'da olduğu gibi sınırsız transfer izni verilmesi konuşuldu.

UEFA'DAN HENÜZ YANIT GELMEDİ

Bilindiği gibi UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya geçen yıl savaş açmasının ardından bu iki ülkedeki futbolculara istedikleri takıma gitmelerine izin veren bir açıklama yapmıştı. TFF yetkilileri de 'asrın felaketi' sonrasında Hatayspor ve Gaziantepspor başta olmak üzere depremden etkilenen kentlerin futbol takımlarındaki oyunculara bu hakkın tanınmasını istiyor. UEFA'nın bu görüşe olumlu baktığı ancak transfer sezonunun uzatılması konusunda ise henüz net bir cevap vermediği belirtildi.

BÜYÜKEKŞİ'DEN YAYIN ÇAĞRISI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Mart'ta "Omuz Omuza Türkiye" kampanyası başlatacaklarını söyledi. Trabzonspor'un önceki gün Basel'i 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp başkanlarını da yanına alarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, afetin sonucunda milletçe büyük bir dayanışma başladığını belirterek, "1 Mart Çarşamba günü uluslararası bir boyutta örnek bir kampanya başlatacağız. İsmi 'Omuz Omuza Türkiye', bu kampanyanın bütün spor kanallarına açık olmasını istiyoruz. Bin konteyner sözü vermiştik. Bu sözü binlerce yapmak istiyoruz ve 40-50 bin kişinin yaşayacağı örnek mahalleler oluşturmak istiyoruz. Sporun dayanışma gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz ve onları bu organizasyona davet ediyoruz" şeklinde konuştu.