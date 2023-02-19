Biletlere büyük ilgi

Kahramanmaraş merkezli iki depremin açtığı yaraları sarmak için tüm dünya seferber olurken, İzmir kulüplerinden de büyük destek geldi. İzmir ve Türk futbolunun köklü camialarından Göztepe ve Karşıyaka, taraftarlarının isteğini kırmadı ve temsili bir maç için hatıra bileti satışa çıkardı. Geçtiğimiz gün satışa sunulan biletlere taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İlk günden binlerce bilet satılırken, 26 Şubat'a kadar yüksek miktarda bağış toplanması bekleniyor. İki kulübün başlattığı bu organizasyona ünlü isimlerde destek verdi. Tüm Türkiye'de tanınan isimler, çektikleri videolarla herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırdı.

YENİ ASIR'IN MANŞETİ KULLANILDI

İki kulübün eski yöneticileri, futbolcuları ve çalışanlarının yanı sıra İzmir'in büyük firmalarından da destek geldi. İki kulüp yaptığı ortak paylaşımda Yeni Asır Gazetesi'nin 1981 yılında yaptığı manşeti kullandı. O dönem Atatürk Stadı'nda 80 bin kişiye oynanan maçta 2. Lig'de dünya rekoru kırılmıştı. Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, "1981 yılında kırılan seyirci rekorunu tekrar kırmak ve yaralarımıza merhem olmak için sizleri hatıra bileti almaya davet ediyoruz. Tek tribün, tek yürek olalım, yaralarımızı birlikte saralım" ifadelerini kullandı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise, "1981 ruhunu daha da büyüterek dünyaya örnek olalım. Sporun dostluk, kardeşlik olduğunun sözde kalmadığını, gerçeğe dönüştüğünü beraberce gösterelim. Tüm destekler depremzedeler için bir yuvaya dönüşsün" dedi.

EGELİLER ANLAMLI MAÇTA KARŞILAŞIYOR

EGE'DE bugün depremzedeler yararına iki anlamlı maç oynanacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda Söke- Kuşadasıspor, Aydın Adnan Menderes Stadı'nda da Efeler 09-Nazilli Belediyespor müsabakaları oynanacak. 14.00'te başlayacak olan karşılaşmaların tüm bilet gelirleri depremzedeler yararına afet bölgesine gönderilecek.