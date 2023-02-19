Transfer yine uzadı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi spor camiasını da etkiledi. Bölgede bulunan birçok takım liglerden çekilirken, bu ekiplerde forma giyen futbolcuların geleceği merak konusu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu ilk olarak transfer dönemini 10 Şubat'tan 18 Şubat'a ertelemişti. Ardından yaptığı açıklamada ligden çekilen takımların futbolcularının diğer takımlara transfer olabileceğini ve yabancı oyunculara artı 1 kontenjan hakkı verileceğini açıklamıştı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor- Basel maçının ardından açıklamalar yapan ve UEFA ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen başkan Mehmet Büyükekşi, transferin uzayacağını söylemişti. TFF'nin gönderdiği heyet UEFA ile görüşmelerini tamamlarken, transfer döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatılması yönünde söz aldığı öğrenildi. TFF'nin uzatılmayla ilgili kararı takımlara gönderdiği öğrenildi. TFF, UEFA'dan deprem bölgesinde bulunan takımların oyuncularına Ukrayna'da olduğu gibi sınırsız transfer hakkı verilmesi için temaslarını sürdürüyor.