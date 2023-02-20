Balıkesir’den Başakşehir’e

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bir yandan ekonomik krizle boğuşan, diğer yandan lige tutunmaya çalışan Balıkesirspor, bu sezonun yıldızlaşan oyuncusu Ayberk Kaygısız'ı Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e sattı. Genç oyuncu yeni kulübüyle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulübün alt yapısında yetişen 18 yaşındaki savunmacı, ligin ilk devresindeki performasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Bu sezon Balıkesir formasıyla 22 karşılaşmanın 17'sine ilk on birde başlayan savunmacı, rakip ağları ise 3 kez sarsmayı başardı. Genç futbolcu, 7 yaşından bu yana formasını giydiği Balıkesirspor Kulübü'ne de "can suyu" sayılabilecek oranda bir para kazandırdı.



SATIŞ RAKAMI BELLİ OLDU

BAL-KES'İN, Ayberk Kaygısız'ın transferi karşılığında kasasına 2.5 milyon TL koyduğu öğrenildi. Ayberk'in transferinden gelecek paranın transfer tahtasının açılması amacıyla kullanılıp kullanılmayacağı konusunda ise bilgiye ulaşılamadı.



■ BERKE ÖZBAY

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