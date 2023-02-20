Ege’de transfer trafiği

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 5 Mart'a kadar uzatılırken deprem bölgesinde bulunup ligden çekilen takımların futbolcuları için de ekstra transfer izni çıktı. Bunun üzerine ligden çekilen takımların oyuncularına teklif yağmaya başladı. Ege takımları da harekete geçerek kadrolarını güçlendirdi. Devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren 1. Lig ekibi Manisa FK, son olarak kadrosuna Doğukan Emeksiz'i dahil etti.



1.5 YILLIK İMZALADI

Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen ve alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrılan 23 yaşındaki futbolcu, 1.5 senelik anlaşmaya imza attı. TFF 3. Lig takımlarından Karşıyaka, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Nuri Fatih Aydın'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi. Kuşadasıspor ise yine Yeni Malatya'dan Mert Meriç Altıntaş'ı renklerine bağladı. 21 yaşındaki futbolcu, yarım sezonluğuna kiralandı. 1. Lig ekibi Altınordu da sezon başında Bodrum'a giden Recep Aydın'ı yeniden renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcu kendisini 1.5 yıllığına Altınordu'yu bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



İKİ SEZON FORMA GİYDİ

2021-2022 sezonunda takımdan ayrılan Recep Aydın, yarım sezonluk aranın ardından yeniden kırmızılacivertli forma için ter dökecek. İki sezon forma giydiği İzmir ekibinde 53 maçta görev alan tecrübeli orta saha bu süreçte 5 gol, 7 asistlik bir katkı sunmuştu.



■ OGÜN ÖZDEMİR

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