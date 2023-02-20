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Haberler Spor Menemen FK’da hesaplar tutacak

Menemen FK’da hesaplar tutacak

20.2.2023

Menemen FK’da hesaplar tutacak
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligdeki son üç haftayı 9 puanla kapatan Menemen FK hedefi tutturmaya yakın. İzmir temsilcisinde teknik direktör Özden Töraydın, kazanılan Ankaraspor maçının ardından Yeni Asır Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Tarsus, Bayburt ve 24 Erzincan maçlarından 7 puan hedeflediklerini ifade etmişti. Sarı-lacivertliler bu süreçte Tarsus ve Bayburt maçlarını kayıpsız geçerken, Erzincan ekibi karşısında alacağı puanla hedefini tutturmuş olacak. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, "İlk yarıda zor ve çalkantılı günler geçirdik. Galibiyete uzun süre hasret kaldık ancak 2. devre topladığımız puanlar bize gelecek adına umut verdi. Bu olumlu tabloyu sürdürmek istiyoruz" dedi.
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