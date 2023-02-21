Muğla’da çok anlamlı bir maç

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor ile Süper Amatör Küme takımlarından Marmaris Gençlikspor, geliri depremzedelere verilecek olan hazırlık maçında rakip oldu. Depremzedeler yardım seferberliği çerçevesinde Ermaş Muğlaspor ile Marmaris Gençlikspor depremzedeler için karşı karşıya geldi. Konuk takım 2. dakikada Tolunay'ın golüyle 1-0 öne geçti. 90. dakikada Serkan skoru eşitledi: 1-1. Muğla Atatürk Stadı'nda düzenlenen ve tüm bilet gelirleri depremzedelere bağışlanan maç 1-1 berabere bitti. Yarın Ortaca Belediyespor'la karşılaşacak Muğlaspor, 26 Şubat Pazar günü Marmaris Şehir Stadında saat 14.00'te yine Marmaris Gençlikspor'la oynanacak.

ADEM ÜLKER