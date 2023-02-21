Nazilli’den Fenerbahçe’ye

Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye U-18 Salon Şampiyonası'nda 60 metre engelli koşuda 8.34'lük derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Nazillili sporcu Necati Akdın, Fenerbahçe'ye imza attı ve şehrini gururlandırdı. Yaşadığı başarıyla ailesini ve memleketini gururlandıran 16 yaşındaki Akdın, bundan böyle Türkiye'de amatör spor branşlarına en fazla yatırım yapan ve en çok madalya kazanan kulüplerden olan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğu ve sarılacivertli formayla mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi

'HEDEFİM MİLLİ FORMA'

Necati Akdın, "Başarımın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum için çok mutluyum. En başta eğitimime katkı sağlayan hocam Süleyman Burdurlu'ya ve üzerimden desteklerini hiç eksik etmeyen aileme teşekkürü borç bilirim. Memleketim Nazilli'ye bu güzel hisleri yaşattığım için çok gururlu hissediyorum. Bir sonraki hedefim milli takıma gitmek. Bundan sonra birçok başarıya adım atmak istiyorum" dedi. Necati Akdın'ın babası Murat Akdın ise, "Necati son 1 yıldır çok ciddi bir gayret gösterdi, bunun meyvesini aldı. Umarım hayatı boyunca daha nice başarılara imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

İHSAN KARATAŞ