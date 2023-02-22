Aydın’ın voleybol kulüpleri bir oldu

DEPREM bölgesinden Aydın'ın çeşitli ilçelerine yerleşen ailelerin çocukları için Voleybol Antrenörleri Platformu harekete geçti. Platforma bağlı Aydın'da 3 kulüp, depremzede çocuklara ücretsiz voleybol dersi vereceklerini açıkladı. Aydın'a deprem bölgesinden toplamda 19 bin 844 vatandaş geldi. Depremzedeler için herkes elini taşın altına koydu.

Voleybol Antrenörleri Platformu ise depremzede çocuklar için kulüplerinin kapılarını açtı. Demirci Gençlik SK, Söke Voleybol SK ve Aydın Akademi Kültür SK platformdan gelen çağrıya kayıtsız kalmayarak depremzede çocukların kayıtlarını yapmaya başladı. Demirci Gençlik SK Başkanı Volkan Demirci, "Voleybol Antrenörleri Platformu'nun çağrısına kayıtsız kalmadık. Depremzede çocuklarımıza kapılarımız sonuna kadar açık. Onları sporla büyütmek, yaşadıkları acıları bir nebze unutturmak istiyoruz" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR