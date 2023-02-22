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Haberler Spor Depremzedeler için hazırlanıyor

Depremzedeler için hazırlanıyor

22.2.2023

Depremzedeler için hazırlanıyor

ÜLKEMİZİN yaşadığı yüzyılın en büyük deprem felaketlerinin ardından Tarık Almış Spor Tesisleri'nin kapılarını 1 yıllığına depremzedelerin konaklayabilmeleri için açma kararı alan Manisa'nın şu an Süper Amatör Lig'de yer alan köklü kulübü Manisaspor'da tesislerde yenileme çalışmaları devam ediyor. Depremzedeler için tesislerin içini yenileyip şartlarını daha uygun hale getirmeye çalışan siyah-beyazlılara anlamlı projede Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı, Yunusemre Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, iş insanları, firmalar ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

CÜNEYT HASÇELİK

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