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Haberler Spor Devler Ligi'nde Real Madrid'den tarihi geri dönüş

Devler Ligi'nde Real Madrid'den tarihi geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Liverpool ile Real Madrid karşılaştı. Madrid ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçtan 5-2'lik skorla galip geldi.

İHA

22.02.2023, 09:52

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool ile karşılaşan Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2'lik skorla kazandı.

Devler Ligi’nde Real Madrid’den tarihi geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool, Real Madrid'i konuk etti. Anfield Road'da oynanan mücadele öncesi iki takımın oyuncuları Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Devler Ligi’nde Real Madrid’den tarihi geri dönüş

Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Darwin Nunez'in 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Real Madrid kalecisi Courtois'in hatasında topu kapan Mohamed Salah farkı 2'ye çıkardı.

Devler Ligi’nde Real Madrid’den tarihi geri dönüş

21. dakikada Vinicius Junior, Real Madrid'in ilk golünü atarken, konuk ekip bu dakikadan sonra oyuna ortak oldu. 36. dakikada Liverpool kalecisi Alisson'un pasında Vinicius Junior'a çarpan top filelere giderken, Brezilyalı oyuncu skoru eşitledi.

Devler Ligi’nde Real Madrid’den tarihi geri dönüş

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan son şampiyon Real Madrid, 47. dakikada Militao'nun kafa golüyle maçta ilk kez öne geçti.

Devler Ligi’nde Real Madrid’den tarihi geri dönüş

Oyun üstünlüğünü eline alan Real Madrid, Fransız golcüsü Benzema'nın 55 ve 67. dakikada attığı gollerle farkı arttırdı.

Devler Ligi’nde Real Madrid’den tarihi geri dönüş

Mücadelede başka gol olmazken İspanyol temsilcisi sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj sağladı.

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