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Haberler Spor Ege ekipleri Manisa FK ve Turgutluspor hazırlık maçında karşılaştı

Ege ekipleri Manisa FK ve Turgutluspor hazırlık maçında karşılaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Manisa FK 3-2 kazandı.

İHA

22.02.2023, 16:42

Ege ekipleri Manisa FK ve Turgutluspor hazırlık maçında karşılaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor'u 3-2 mağlup etti.



Liglere verilen arayı değerlendiren Manisa Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. Her iki takım oyuncuları da karşılaşma öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Manisa Futbol Kulübü, rakibini Junior Fernandes (2) ve Mehmet Uysal'ın kaydettiği gollerle 3-2 mağlup etti.
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