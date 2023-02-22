Fener’den Martial bombası

TRANSFER çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler, forvet aradığı bilinen sarı-lacivertli ekibe Anthony Martial'ı önerdi. Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Fransız forvete olumlu yaklaşan yöneticiler, bu teklifi Jorge Jesus'a iletti. Jesus'un olumlu yaklaşması halinde Manchester United'a kiralama teklifi yapılması düşünülüyor. Büyük beklentilerle geldiği Ada'da istenen performansı

veremeyen Martial'in de ayrılığa sıcak baktığı biliniyor. Geçen sezonu İspanya ekibi Sevilla'da kiralık geçiren ve bu yıl geri dönüş yapan Martial'in İngiliz ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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