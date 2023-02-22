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Haberler Spor Fener'den Martial bombası

Fener'den Martial bombası

Fenerbahçe, Manchester United’da fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki forvete kanca attı

22.2.2023

Fener’den Martial bombası
TRANSFER çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler, forvet aradığı bilinen sarı-lacivertli ekibe Anthony Martial'ı önerdi. Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Fransız forvete olumlu yaklaşan yöneticiler, bu teklifi Jorge Jesus'a iletti. Jesus'un olumlu yaklaşması halinde Manchester United'a kiralama teklifi yapılması düşünülüyor. Büyük beklentilerle geldiği Ada'da istenen performansı
veremeyen Martial'in de ayrılığa sıcak baktığı biliniyor. Geçen sezonu İspanya ekibi Sevilla'da kiralık geçiren ve bu yıl geri dönüş yapan Martial'in İngiliz ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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