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Haberler Spor Kaleci Übeyd’den anlamlı hareket

Kaleci Übeyd’den anlamlı hareket

Fethiyespor’un tecrübeli eldiveni, depremzedeler için formasını bağışladı. Übeyd Adıyaman, yaraları sarabilmek için kayıtsız kalmadı, sosyal medyadan Bodrumspor ile şampiyonluk yaşadığı kaleci formasını açık arttırmayla sattı

22.2.2023

Kaleci Übeyd’den anlamlı hareket

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'un kalecisi Übeyd Adıyaman, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaralarını sarabilmek için kayıtsız kalmadı. 26 yaşındaki file bekçisi, sosyal medyadan Bodrumspor ile şampiyonluk yaşadığı kaleci formasını açık artırmaya satarak, depremzedelere bağışladı.

'BİR NEBZE DESTEK'
Bodrumspor'da yaşadığı şampiyonluk formasını Fethiye'de ayakkabı mağazası sahibi Mustafa Akyürek satın aldı. Forma satışının miktarı açıklanmazken, Übeyd, Akyürek'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, formayı teslim etti. Übeyd, "Depremzedelere bir nebze de olsa bu forma ile katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. Sağ olsun Mustafa abi formamı satın aldı elimle getirip takdim ettim. Allah'ım ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Deprem bölgesinde arkadaşlarım vardı. Bu deprem hepimizi büyük üzüntüye boğdu. Ölüm baki. Allah'tan rahmet mizi diliyorum. Böyle felaket bir daha Allah'ım göstermesin" dedi. Fethiyespor sevdalısı Mustafa Akyürek ise, "Ülkemizde yaşadığımız bu üzücü felaketten dolayı vefat edenlere Allah'tan rahmet depremzede kardeşlere de başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Biz bu yardımı insanlığa el uzatabilmek için yaptık. Yapılan hayrı bir elin verdiğini bir el görmesin diyerek yaparız. Ancak burada teşvik anlamında destek yaptık. Fethiyespor'a önceki yıllarda gelip şanlı formamızı terlettiği için bu sevgimizi ona göstermek istedim" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ

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