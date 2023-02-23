Efeler’e Kaf-Kaf uyarısı

3. Lig'in iki Egeli temsilcisi Efeler 09 FK ile Karşıyaka, liglere verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 3. Grup'ta zirve hesapları yapan Efeler 09 FK, öne geçtiği maçta 1. Grup'ta Play-Off'u kovalayan Kaf-Kaf'a 2-1 mağlup oldu. Maça hızlı başlayan taraf Efeler 09 FK oldu. Henüz 2. dakikada Karşıyaka defansının büyük hatasında kaleci Yusuf ile karşı karşıya kalan Ishak Kurt'un sert şutunda top kaleciden döndü. Umut Kaya'nın çıkarttığı pasta topla buluşan Ishak, yanındaki Rıdvan'a çıkarttı. Rıdvan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

SON SÖZÜ FATİH SÖYLEDİ

35'te Efeler defansının arkasına atılan topta kaleci Emirhan ile karşı karşıya kalan Emre Gemici'nin pasında Yılmaz Ceylan meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 1-1. İkinci yarıda iki takım baskılı oyununu sürdürdü. 70'te KSK'li Fatih Taşdelen'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-2. Efeler 09 SFK beraberlik için bastırsa da maçta başka gol olmayınca Karşıyaka 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

RAMAZAN AYDEMİR