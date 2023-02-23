Elâzığ takımları da sahaya çıkmayacak

KAHRAMANMARAŞ merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından bu depremden etkilenen spor kulüpleri arasına Elazığspor ile 23 Elazığ FK da eklendi. Elazığspor yetkilileri ligden çekilmek için resmi başvurusunu TFF'ye iletti. Elazığsporlu yetkililer; depremden etkilenen ve OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvuru yaptı. 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor; 21 haftalık süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde etti ve 24 puanla 11. sırada yer aldı. 3. Lig 2. Grup ekibi 23 Elazığ FK ise daha önce TFF'ye başvurmuştu. Yaşanan deprem felaketinin ardından Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekilmişti. Süper Lig'den Hatay, Gaziantep FK, 1. Lig'den Adana, Y.Malatya, TFF 2. Lig'den Adıyaman, Diyarbekir, 3. Lig'den ise Malatya Arguvan, K.Maraş, Osmaniye sezonun kalan kısmında yer almayacak.

VOLEYBOLDA 8 TAKIM LİGDEN ÇEKİLDİ

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 3 kentte yer alan 8 takımın liglerden çekilme talebinin kabul edildiğini duyurdu. TVF'den yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Efeler Ligi'nden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Erkekler 2. Lig'den Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Üzümdalı Gençlikspor, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig'den Gaziantep Gençlikspor ile Hatay Yeşilkentspor, Kadınlar 1. Lig'den Gaziantep Merinos Gençlikspor ve Kadınlar 2. Lig'den Hatay Voleybol Gençlikspor ile Antakya Belediyesi Gençlikspor'un 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne devam etmeyecek. Söz konusu ekiplerde forma giyen oyunculara 10 Mart tarihine kadar ek transfer hakkı tanındığı aktarıldı.