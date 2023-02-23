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Haberler Spor Manisa FK’ya Kasaba morali

Manisa FK’ya Kasaba morali

İki Manisa ekibinin karşılaştığı maç öncesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

23.2.2023

Manisa FK’ya Kasaba morali

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, deprem felaketi nedeniyle verilen arada oynadığı hazırlık maçında 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor'u 3-2 mağlup etti. Ülkemizi sarsan depremlerin ardından lige verilen ara sonrası çalışmalarına kendi tesislerinde devam eden Manisa FK, 7 Eylül Stadı'nda karşılaştığı Turgutluspor'u yenip geçer not aldı. Her iki yarıda farklı 11'lerle maçı tamamlayan iki takımın mücadelesinde siyah-beyazlı ekibin gollerini Junior Fernandes (2) ve Mehmet Uysal atarken, Kasaba'nın golleri ise Polat ve Berkant'tan geldi.

CÜNEYT HASÇELİK

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