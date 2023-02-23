Manisa FK’ya Kasaba morali

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, deprem felaketi nedeniyle verilen arada oynadığı hazırlık maçında 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor'u 3-2 mağlup etti. Ülkemizi sarsan depremlerin ardından lige verilen ara sonrası çalışmalarına kendi tesislerinde devam eden Manisa FK, 7 Eylül Stadı'nda karşılaştığı Turgutluspor'u yenip geçer not aldı. Her iki yarıda farklı 11'lerle maçı tamamlayan iki takımın mücadelesinde siyah-beyazlı ekibin gollerini Junior Fernandes (2) ve Mehmet Uysal atarken, Kasaba'nın golleri ise Polat ve Berkant'tan geldi.

CÜNEYT HASÇELİK