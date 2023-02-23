Pamukkale Futbol Okulu’ndan destek

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesindeki Altınordu Futbol Okulu, deprem bölgesinden Denizli'ye gelen çocuklara ücretsiz olarak futbol okulunun kapılarını açtı. Altınordu Pamukkale Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Tolga İnan, "Milletimiz çok büyük bir afet yaşadı. Bu afet sonrasında deprem bölgesinden Denizli'ye gelen ailelerimizin çocuklarının tekrar sosyal hayata dönmelerine yardımcı olmak adına kapılarımızı sonuna kadar açtık. Altınordu Futbol Okulu olarak deprem bölgesinden Pamukkale'ye gelen vatandaşlarımıza bir duyuru olsun. 5-13 yaş grubu çocuklarımızı rehabilite etmek adına tesislerimize bekleriz" dedi. Malatya'dan gelen depremzede bir ailenin 11 yaşındaki çocuğu Üveys Sever, futbol okulunda eğitim almaya başlarken, "Çok destek oluyorlar. Buradaki herkesi çok seviyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

SEBAHATTİN ALP