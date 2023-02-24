Süper Lig’de Play-Off tartışması

Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketlerinin ardından Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesiyle TFF'nin kalan müsabakalarda bu takımların hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına dair karar aldığı bilinirken dün şampiyonun Play-Off ile belirlenmesi yönündeki haberler sosyal medyada tartışma yarattı. Kulüpler Birliği'nin toplantısında böyle bir öneri geldiği ve bu öneriyi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin talep ettiği öne sürülürken, siyahbeyazlı kulüp bu iddiaları yalanladı.

'HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR'

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. Kartal'ın bu açıklamasına karşın Play-Off konusu dün sosyal medyada öne çıkan konular arasında yer aldı. Play-Off'a karşı çıkan futbolseverlerlerin sayısının oldukça fazla olduğu gözlenirken böyle bir kararın alınmasının güç olduğu gelen haberler arasında.

TFF'DEN TRANSFER KURALINDA DEGİSİKLİK

KAHRAMANMARAŞ merkezli yaşanan depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer ve tescil döneminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. TFF, transfer ve tescil dönemi ile ilgili, "Ligden çekilen takımların futbolcuları 4 farklı kulübe tescil edilip, 3 farklı kulüpte oynayabilecek; ilgili federasyonun onayıyla 5 Mart'a kadar yurtdışına da transfer olabilecek; teknik adamlar bu sezonda 3 kulüp adına tescil edilebilecek" ifadelerini kullandı. Bu arada Gaziantep ve Hatayspor'a ligden çekilmelerine rağmen TFF'nin bu takımlara kalan haftaların her biri için 1.1 milyon TL beraberlik bonusu ödeyeceği iddia edildi.