Şehzadeler 8 Eylül SK fabrika gibi

Manisa'da kız ve erkeklerde 40 sporcuyu bünyesinde barındıran Şehzadeler 8 Eylül Spor Kulübü, Türk sporuna hizmet etmek amacıyla altyapıya büyük önem veriyor. Keşfedilen, oynatılıp yetiştirilen ve parlatılan genç sporcular transfer olup gidiyor. Son olarak 2007 doğumlu Cemil Aslan ve Enes Aygün Turgutluspor'a gönderildi. 8 Eylül Futbol Sahası'nda antrenmanlarını sürdüren Şehzadeler 8 Eylül SK'nın antrenörü Şahmettin Kondi, "Şehzadeler 8 Eylül Spor Kulübü olarak kurulduğumuz andan itibaren altyapıya her zaman önem veriyoruz. Kız ve erkeklerde 40 tane oyuncumuz var. 2006, 2007, 2008 doğumlu oyuncularımız bulunuyor" diye konuştu.

'OYUNCULARIMIZ GÖZÖNÜNDE'

Antrenör Şahmettin Kondi, "Altyapıya sağladığımız desteklerin meyvelerini alıyoruz. İki genç sporcumuzu Turgutluspor'a gönderdik. 2007 yaş grubundan Cemil Aslan ve Enes Aygün, Kasaba'ya transfer oldu. Kız takımımız var. 7-8 tane transfer yaptık. Kızlarda hedefimiz 2. Lig. Kız takımından milli takıma oyuncu göndereceğiz. Bu yönde çalışmalarımız var. Oyuncularımızı izlemeye aldılar. Kulüp olarak gözönündeyiz, takip ediliyoruz. Amacımız her zaman Türk sporuna en güzel şekilde hizmet etmektir. Oyuncularımızı Türk sporuna kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK