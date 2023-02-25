Abi-kardeş rakip oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı liglere verilen arada iki Aydın ekibi Nazilli Belediyespor ile Yıldızspor hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, 90 dakika ilginç bir çekişmeye de sahne oldu. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Nazilli Belediyespor file bekçisi Ömer Kavurkacı (30) ile Yıldızspor'un kalesini koruyan kardeşi Kaan (28) ilk kez birbirlerine rakip oldu. 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, BAL ekibi Yıldızspor karşısında sahayı 2-1 üstünlükle terk ederken, Kavurkacı kardeşler karşılıklı oynamanın farklı bir duygu olduğunu ifade etti. 2011 yılında abisi Ömer'in sayesinde Yıldızgücü'nde kaleci olarak futbola başladığını dile getiren Yıldızspor kalecisi ve takım kaptanı Kaan Kavurkacı duygularını şöyle dile getirdi:



BİR YIL BİRLİKTE OYNADILAR

"Kaleciliğe başladığımda ilk abimle oynadım. Sonraki sene abim profesyonel olunca yollarımız ayrıldı. Bir sezon beraber oynama şansımız oldu. Abim kendisi gibi kaleci olmamı isterdi. Ben de futbola kaleci olarak başladım. İlk defa abimle karşılıklı oynadık. Rakip olarak abimi görmek güzel bir duyguydu" dedi.



RAMAZAN AYDEMİR

DİĞER