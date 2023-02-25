Aslan gençlere yöneldi

TRANSFER çalışmalarını tam gaz sürdüren G.Saray genç oyunculara yatırım yapmayı planlıyor. Sarıkırmızılılar özellikle orta saha bölgesi için gelecek vadeden yıldızlara yönelirken bir süredir gündeminde olan Strasbourg'un 6 numarası Habib Diarra için yeniden harekete geçmeyi hedefliyor. Aslan, 19 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncunun durumunu sorarken S.Prag'dan 19 yaşındaki Adam Karabec ve D.Zagreb'ten 20 yaşındaki Martin Baturina gibi 10 numara oynayan yıldızlar da listede bulunuyor. Ara transferde bu genç oyunculardan birinin sarı-kırmızılı formayı giymesi sürpriz sayılmayacak. Bu arada Alanyaspor ile G.Saray arasında yarın 18.00'de oynanacak hazırlık maçının bilet gelirinin afetzedeler yararına bağışlanacağı maçı izlemeye gelecek taraftarların da depremzede çocuklar için oyuncak bağışında bulunacağı öğrenildi.

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