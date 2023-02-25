  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fener’in rakibi Konya

Fener’in rakibi Konya

Sarı-lacivertliler, 23. hafta erteleme maçında bugün saat 19.00’da yeşil-beyazlı ekibi konuk edecek. Maçın hakemi Halil Umut Meler

25.2.2023

Fener’in rakibi Konya
SPOR Toto Süper Lig'e deprem felaketi nedeniyle verilen ara sonrası Fenerbahçe, bugün Konyaspor ile ilk resmi maçına çıkıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren sarılacivertliler, 23. hafta erteleme maçında bugün Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Konyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kanarya ligde üç maçlık galibiyet serisinin ardından Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakarak lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşmüştü. Sarılacivertli takım, bugün yeşil-beyazlı rakibi önünde kazanıp zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı planlıyor.

JESUS VE BATSHUAYİ CEZALI
Kritik karşılaşmada son Adana Demir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Jorge Jesus kulübedeki yerini alamayacak. Yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak. Ayrıca Adana deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Batshuayi de bugün sahada olamayacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA