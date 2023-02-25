Fener’in rakibi Konya

SPOR Toto Süper Lig'e deprem felaketi nedeniyle verilen ara sonrası Fenerbahçe, bugün Konyaspor ile ilk resmi maçına çıkıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren sarılacivertliler, 23. hafta erteleme maçında bugün Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Konyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kanarya ligde üç maçlık galibiyet serisinin ardından Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakarak lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşmüştü. Sarılacivertli takım, bugün yeşil-beyazlı rakibi önünde kazanıp zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı planlıyor.



JESUS VE BATSHUAYİ CEZALI

Kritik karşılaşmada son Adana Demir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Jorge Jesus kulübedeki yerini alamayacak. Yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak. Ayrıca Adana deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Batshuayi de bugün sahada olamayacak.

DİĞER