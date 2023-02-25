Grezda’nın yeni adresi Macaristan

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Manisa FK'da takımdan ayrılan Eros Grezda'nın yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlı ekibe sezon başında Hırvatistan ekibi Sibenik'ten transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun son durağı Macaristan'ın Zalaegerszeg takımı oldu. Manisa temsilcisinde ilk yarıda 10 kmücadelinin sadece 3'ünde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arnavut hücumcu, takımına gol ya da asist katkısı verememişti. Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Manisa Futbol Kulübü, U-19 takımı için Demokratik Kongolu orta saha Ngumbi Aicot Gloire'yi renklerine bağladı. 19 yaşındaki Gloire'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalayan ve geleceğe yönelik takviye gerçekleştiren Manisa ekibi, Gloire'yi U-19 maçlarında oynattıktan sonra profesyonel yapmayı planlıyor.

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