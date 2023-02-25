  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Hazırlık maçında Manisa FK ile Altınordu yenişemedi

Hazırlık maçında Manisa FK ile Altınordu yenişemedi

Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında Altınordu ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İHA

25.02.2023, 17:56

Hazırlık maçında Manisa FK ile Altınordu yenişemedi

Deprem felaketi sebebiyle liglere verilen arayı değerlendiren Manisa Futbol Kulübü, İzmir temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaştı.

Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.

Her iki takım oyuncuları karşılaşma öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.

Manisa Futbol Kulübü, etkili oynadığı mücadelede rakibi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA