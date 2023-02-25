Hull City’den sonra Dundalk’ı da alıyor

GEÇTİĞİMİZ sene İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'i satın alan Türk İş insanı Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp daha satın almaya hazırlanıyor. İkinci bir kulüp fikrine sıcak bakan Ilıcalı, rotasını İrlanda'ya çevirdi. İrlanda merkezli LMFM'in haberine göre Acun Ilıcalı, İrlanda kulübü Dundalk'ı satın almakla ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Hull City'de forma giyen genç oyuncuların oynayarak gelişeceği bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu belirten Ilıcalı'nın hedefinde İrlanda kulübü Dundalk'ın olduğu aktarıldı. İrlanda Premier Ligi'nde yer alan Dundalk FC, 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası kazandı.

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