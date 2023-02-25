İzmir’de anlamlı maç

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off kovalayan Göztepe, bugün İzmir'de Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir ile depremzedeler yararına oynanacak maçta karşı karşıya gelecek. Daha önce kulüp olarak birçok yardım malzemesini bölgeye tırlarla gönderen sarı-kırmızılılar, şimdi de bilet gelirinin depremzede vatandaşlara bağışlanacağı bir hazırlık maçında yardımlarını sürdürecek. Sarı-kırmızılıların İstanbul ekibini konuk edeceği karşılaşma bugün saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Göztepe yönetimi sosyal medya hesabından taraftarları tribüne davet ederek, "Göztepemiz ve Başakşehir, tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımız için gerekli kamu kurumlarına aktarılacağı hazırlık maçı gerçekleştirecek. Taraftarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



LOUE İLK KEZ ŞANS BULABİLİR

Bu anlamlı karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgi gösterip tribünlerin tamamının dolması bekleniyor. Göztepe teknik heyeti bu karşılaşmada yeni transferlerden İsveç'in Hammarby takımında oynayan Fildişi Sahilli Beyere Loue'yi de görme şansı bulacak. Loue'nin mücadelenin ikinci yarısında görev alması bekleniyor.

SAVUNMADA DİNO-ATINÇ

Göztepe'nin Başakşehirile oynayacağı mücadelede savunda Dino Arslanagic-Atınç Nukan ikilisinin şans bulması bekleniyor. Arslanagic geçen sezon İzmir'de oynanan maçta 90 dakika sahada kaymış, deplasmandaki randevuda ise 45 dakika görev almış ve yerini Atakan Çankaya'ya bırakmıştı.

GEÇEN SEZON İKİ MAÇTA DA MAĞLUP ETMİŞTİ

Önceki sezon Süper Lig'de mücadele eden Göz- Göz, Başakşehir ile oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı. Önce evinde İstanbul temsilcisini ağırlayan sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmış daha sonra ligin ikinci yarısında oynanan rövanş karşılaşmasını da kazanmıştı. İzmir ekibi İstanbul temsilcisine sezon boyunca puan kaptırmıştı.

91 GÜN SONRA BULUŞMA

İzmir temsilcisi 27 Kasım 2022'de Altay ile oynanan derbi müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı 4 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Göz-Göz, Manisa FK, Sakaryaspor, Bodrumspor ve Bandırmaspor maçlarında bu cezayı tamamladı. İzmir ekibi, böylece Başakşehir ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında 91 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Karşılaşmanın biletleri "passo.com.tr"den satışa sunuldu. Tüm gelirinin depremzedelere bağışlanacağı hazırlık maçında 1. kategori biletleri 365, 2. kategori 145 ve 3. kategori de 55 liradan satılıyor.

ZORUNLU ROTASYON

Göztepe'nin 23 maçta 9 gol atan en golcü ismi kaptan Yasin Öztekin ve orta sahanın bel kemiği Tuğbey Akgün'ün sakatlanarak sahalardan 2 hafta uzak kalacak olması camiada endişe yarattı. Ivan Mance ve Radomir Kokovic önderliğindeki teknik heyet ise oynanacak karşılaşmalarda boşlukları doldurmak için gözünü alternatiflere çevirdi. Eksikler nedeniyle eli zayıflayan İzmir ekibinde teknik heyetin Yasin'in yerine Atanga'yı Tuğbey'in yerine ise takıma yeni katılan Hikmet'e forma şansı vermesi bekleniyor.



■ DOĞANCAN BİNGÖL