Kaleciye yumruklu saldırı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında önceki akşam PSV'ye konuk olan Sevilla'nın kalecisi Marko Dmitrovic saldırıya uğradı. Sahaya inen bir taraftar tarafından yumruklanan Dmitrovic taraftarı etkisiz hale getirdi. Maçın uzatma dakikalarında meydana gelen olaya önce PSV'li futbolcular, daha sonra ise güvenlik görevlileri müdahale etti.



'KENDİMİ SAVUNMAYI BİLİYORUM'

Dmitrovic'e saldıran taraftar saha dışına çıkartıldı. Saldırıya uğrayan kaleci, "Bir taraftar geldi ve bana vurmaya çalıştı. Hayatımda kimseye vurmadım ama kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı. PSV, Sevilla'yı konuk ettiği olaylı maçı 2-0 kazanmayı başardı. Maçın gollerini Luuk de Jong ve Fabio Silva attı. Turu geçen taraf ise rövanşı 2-0 kaybetmesine rağmen Sevilla oldu. İspanyol ekip ilk mücadeleyi kendi evinde 3-0 kazanmıştı.

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