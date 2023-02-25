Karşıyaka’nın hedefi şaştı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da hedef şaştı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan yeşil-kırmızılılar üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle liderlik yolunda ağır yaralandı. Zirvede bulunan Yeni Mersin İdman Yurdu ile puan farkı 10'a çıkınca Kaf-Kaf, planlarını değiştirmek zorunda kaldı. 52 Orduspor FK ile 5 puanlık farkı kapatarak 2. sıraya yerleşmenin planlarını yapan 36 puana sahip KSK, Play- Off'ta direkt final oynayarak bir üst lige çıkmak istiyor. Öte yandan İzmir ekibi 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Menemen FK ile bugün özel maçta karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak hazırlık maçında iki İzmir temsilcisi 4-5 Mart'ta yeniden başlayacak lig maratonu öncesinde son durumlarını görme imkanı bulacak.



DOĞANCAN BİNGÖL

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