Menemen FK kritik virajda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son üç maçını galibiyetle kapatarak çıkışa geçen Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın ligde kritik bir sürecin kendilerini beklediğini ifade etti. Töraydın, "Yeni ve genç bir takımız, tabii ki ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ama yukarısı ile de 3 puanımızın silinmesine rağmen çok büyük bir puan farkı yok. Özellikle lig başlasine dıktan sonra 24Erzincan, İnefarkı başladıktan başlagöl ve Düzce maçlarıyla birlikte hedefimiz daha da belli olacak. Ligin ilk yarısında çok gol atan ve fazla gol yiyen bir takımdık. Bunun için devre arasında savunma anlamında çalışmalar gerçekleştirdik ve bunun karşılığını aldık. Önümüzdeki 3 maç bizim akıbetimizi belirleyecek. Bütün hazırlıklarımızı da bu 3 maça göre yaptık" dedi. Menemen FK, lige 5 Mart'ta İzmir'de oynayacağı 24 Erzincan maçıyla başlayacak.

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