Denizlispor’dan Sakarya provası

SPOR Toto 1. Lig'de Sakaryaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altaş Denizlispor, maçın oynanacağı Atatürk Stadı'nda çift kale maç yaptı. Kuşadasıspor'un hazırlık maçına gelmekten vazgeçmesi üzerine başka takım bulamayan yeşilsiyahlılar, Sakaryaspor maçının provası niteliğinde kendi arasında 35'er dakikakadan çift kale maç oynadı. Futbolcular, performansları ile teknik direktör Giray Bulak'ı memnun etti. Bulak, bireysel hata yapan isimleri ise kenardan sık sık uyardı. Bekir Turaç Böke, hırsı ve tempolu futbolu ile öne çıkarken, attığı şık gollerle de formda olduğunu gösterdi. Takım arkadaşları 'Bugün Bekir'in içine Ronaldo kaçmış' diyerek, genç ismi övdüler. U-19 takımından gelen defans oyuncusu Rıza Mert, güçlü fiziği ve hızı ile Bulak'ın dikkatini çekti. Henüz tam olarak iyileşmeyen Oğuz, Gökhan ve Mayi, takımdan ayrı çalışırken, ağrıları olan Mustafa Çeçenoğlu başındaki buz torbasıyla mücadeleyi yedek kulübesinden takım arkadaşlarını izledi.

SEBAHATTİN ALP