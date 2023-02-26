Manisa FK’da sürpriz ayrılık

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ara transferde hareketli günler yaşayan ve 11 takviye yapan siyah-beyazlılarda, Çağrı Giritlioğlu kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 27 yaşındaki sol bek, Manisa FK, Afyonspor ve Pendikspor formalarını giydi. Manisa BŞB'yle 3. Lig'de, Manisa FK ve Pendikspor'la 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Çağrı, sezonun ilk yarısında Manisa temsilcisinde 22 maçta oynadı ve 1 de asist yaptı. Öte yandan geleceğe yönelik 3.5 yıllık imza atan Demokratik Kongolu orta saha Ngumbi Aicot Gloire, U-19 maçlarında oynatıp ardından profesyonel yapılacak. Manisa FK, hazırlık maçında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

BERKE ÖZBAY