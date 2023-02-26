Trabzon’da bütçe planı

SEZONA Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzonspor, iki kulvarda sportif beklentileri karşılayamayınca, yönetim mali yapıyı toparlamanın planlarını yapmaya başladı. Özellikle 41 milyon Euro'yu bulan futbolcu maliyetlerini geçtiğimiz sezon olduğu gibi 25 ile 30 milyon Euro bandına çekilmesi planlanıyor. Mali tabloyu toparlama adına şimdiden bir dizi önlemler almayı planlayan Karadeniz ekibi, mevcut oyuncu kadrosuna gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki sezon için takım maliyetini aşağıya çekmeyi hedefleyen Trabzonspor, bütçe planlaması doğrultusunda mevcut kadroda bulunan oyunculara gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirecek.

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