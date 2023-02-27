Bodrumspor tecrübeyi seçti

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Bodrumspor, ara transferde Süper Lig tecrübesi yaşamış isimleri renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar, Dever Orgill, Aminu Umar, Ronaldo Kwateh, Hakan Özmert, Hakan Yeşil, Eren Albayrak ve Gökdeniz Bayrakdar'la sözleşme imzaladı. Bodrumspor'un 7 transferinden 6'sı daha önce Süper Lig'de görev yaptı. 37 yaşındaki Hakan Özmert, Süper Lig'de Sakaryaspor, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Sivasspor ve Antalyaspor'da oynadı. Jamaikalı 32 yaşındaki Orgill de, Ankaragücü ve Antalyaspor'la Süper Lig'de boy gösterdi. SÜPER LİG'İN GEDİKLİLERİ

Sol bekte oynayan 31 yaşındaki Eren, Bursaspor, Orduspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Konyaspor ve Antalyaspor formalarını giyerken, 27 yaşındaki Nijeryalı Aminu Umar da Ankaraspor ve Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de şans buldu. Ara transferde Adanaspor'dan gelen 21 yaşındaki orta saha Hakan Yeşil, Trabzonspor'da oynadı. Kocaelispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ kanat Gökdeniz ise 2.5 sezon Antalyaspor'da görev yaptı. Türk futbol tarihinin ilk Endonezyalı oyuncusu olan 18 yaşındaki golcü Kwateh ise Madura United ekibinden kadroya katıldı.



BERKE ÖZBAY

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