  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Celtics, son saniyede güldü

Celtics, son saniyede güldü

27.2.2023

Celtics, son saniyede güldü
AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Philadelphia 76ers karşısında son saniyede güldü. Doğu Konferansı lideri Celtics, konferansın 3. basamağındaki 76ers'ı deplasmanda maçın bitimine 1.3 saniye kala Jayson Tatum ile bulduğu üçlükle 110-107 yendi. 76ers'ta Joel Embiid, maçın son saniyesinde aldığı topu kendi sahasından rakip potaya soktu, ancak bu basket süre dolduğu için geçerli sayılmadı. Celtics'te Tatum, maçı 18 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistle tamamladı. 76ers'ta ise Embiid, maçı 41 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak tamamlamasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. 76ers'ta milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta süre almadı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA