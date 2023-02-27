Celtics, son saniyede güldü

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Philadelphia 76ers karşısında son saniyede güldü. Doğu Konferansı lideri Celtics, konferansın 3. basamağındaki 76ers'ı deplasmanda maçın bitimine 1.3 saniye kala Jayson Tatum ile bulduğu üçlükle 110-107 yendi. 76ers'ta Joel Embiid, maçın son saniyesinde aldığı topu kendi sahasından rakip potaya soktu, ancak bu basket süre dolduğu için geçerli sayılmadı. Celtics'te Tatum, maçı 18 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistle tamamladı. 76ers'ta ise Embiid, maçı 41 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak tamamlamasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. 76ers'ta milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta süre almadı.

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